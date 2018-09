Samuel Benchetrit et Vanessa Paradis : Leur nouveau projet en difficultés...

Le nouvel album de Vanessa Paradis, intitulé Les Sources, sortira le 16 novembre 2018. Pour la première fois, elle collabore avec l'écrivain et cinéaste Samuel Benchetrit, son époux depuis le 30 juin. Il signe paroles et musique du premier extrait, le très délicat Les Mots simples, qui sied parfaitement à la voix veloutée de son interprète. Dans le nouveau numéro de Paris Match, il revient sur cette "expérience merveilleuse" au côté de Vanessa... et évoque ses difficultés à financer leur prochain film.

C'est la première fois que Samuel Benchetrit écrit pour la chanson. "Vanessa était en train de travailler sur son disque. Elle m'a fait écouter les musiques qu'elle avait en me demandant de réfléchir à des textes, ce que j'ai fait. Et elle a aimé. Au final, il y a six chansons dont je signe paroles et musique, dont deux qu'on a coécrites. (...) Je n'ai jamais autant aimé travaillé sur le projet de quelqu'un car la musique est un univers que je ne connais pas très bien. J'étais complètement libre, c'était une expérience merveilleuse."

Moins libre sur grand écran

En mars dernier sortait Chien, son sixième long métrage. Samuel Benchetrit y dirigeait Vincent Macaigne, Bouli Lanners et celle qui est devenue son épouse, Vanessa Paradis. À Paris Match, il raconte avoir adoré Un couteau dans le coeur, le thriller poétique de Yann Gonzalez dans lequel Paradis interprète une réalisatrice lesbienne de pornos gays. Samuel a déjà un nouveau projet de film avec Vanessa mais le financement est compliqué : "Ce n'est pas le problème des acteurs. Le problème c'est le sujet. (...) Je ne fais pas des films qui font des millions d'entrées, alors je dois me battre." Il envisage même d'aller chercher des financements à l'étranger. Sur le sujet du film, il ne dira rien, seulement qu'il s'agit d'une comédie chorale où se croiseront François Damiens, JoeyStarr et Beatrice Dalle ou encore Vincent Macaigne.

Le 1er septembre, Samuel Benchetrit a publié chez Grasset Reviens. Dans ce livre parfois autobiographique, il raconte l'histoire d'un auteur entre deux livres un peu perdu qui va se retrouver et tomber amoureux. Son précédent livre, le très apprécié La Nuit avec ma femme, était une lettre d'amour à la mère de son fils Jules (20 ans), la regrettée Marie Trintignant. Le texte est paru en 2016, plus de dix ans après la mort de l'actrice : "Je n'aurais jamais écrit ce livre plus tôt, répète Samuel Benchetrit. Je ne suis pas quelqu'un d'intéressé par le sensationnalisme. Mais là, je trouvais qu'il y avait un sujet intéressant sur l'amour qui ne disparaît pas, même s'il a une fin tragique. J'ai du mal avec les gens qui se sont séparés et qui vivent dans des rancunes. Lorsqu'il y a des mômes, je trouve ça insupportable." Benchetrit a également une fille, Säul (11 ans), avec Anna Mouglalis avec laquelle il a tourné trois films.

Retrouvez l'intégralité de cette interview dans Paris Match, en kiosques le 27 septembre 2018.