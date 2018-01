Samuel Étienne marié : Qui est sa femme Helen ?

Samuel Étienne est un homme comblée professionnellement, mais également personnellement. L'animateur de Questions pour un champion (France 3) et de la matinale de FranceInfo est marié à Helen, une horlogère.

Très discret sur sa vie privée, il ne l'évoque que peu dans les médias. On sait simplement qu'ils se sont connus dans les locaux de France 3 (Samuel Étienne a présenté le 12/13 de France 3 de septembre 2010 à décembre 2015), car elle accompagnait une amie. Le couple s'est marié le 9 mai 2015 et file depuis le parfait amour. "Au tout début de notre histoire, je l'ai demandée en mariage tout de suite. J'ai senti que c'était la bonne, c'était une évidence. Elle m'a dit que c'était trop tôt et qu'il fallait du temps. C'est elle qui a fini par me demander en mariage, et c'était une surprise...", avait-il confié à Purepeople début avril 2016.

Le petit rituel de sa chère et tendre ? Lui offrir des montres pour les moments importants de leur vie, comme celui de la naissance de leur petit Malo, le 30 août 2016. "Malo est un cadeau, non seulement parce que c'est le bébé parfait, gentil et coquin à la fois, mais parce que je suis devenu père à 45 ans, alors que je n'y croyais presque plus", confiait-il au Parisien en janvier 2017.

Également sportive, Helen se plaît à faire du vélo avec son époux, une passion de ce dernier. Samuel Étienne est également un passionné de moto comme il l'a confié à Télé 2 semaines : "C'est temps-ci, je suis plutôt moto vintage des années 1970. Ma dernière lubie était d'en installer une pour décorer le salon de mon appartement, mais j'y ai renoncé..." L'animateur de 46 ans a également révélé être tatoué : "J'ai deux figures de dragons sur mes flancs, à droite et à gauche. Et je devrais bientôt m'en faire poser un troisième."

Et, drôle d'anecdote pour ceux qui ne l'auraient pas remarqué : Samuel Étienne ne s'habille qu'en bleu. "Cela m'apaise", a-t-il justifié sa lubie, avant d'admettre qu'il est un grand angoissé.

