Samuel Etienne, papa poule : "Je veux un deuxième, voire un troisième enfant"

Samuel Etienne a de quoi être ravi.

Les audiences de Questions pour un champion reprennent peu à peu des couleurs sur France 3, ses journaux matinaux sur France 2 et France Info sont très appréciés et, côté famille, il est également épanoui grâce à sa femme Helen et leur fils Malo qui va bientôt fêter ses deux ans. C'est dans ce contexte que le journaliste et animateur de 47 ans a accepté de répondre aux questions de nos confrères de Télé 7 jours et de parler de sa vie de famille !

A propos de son style de paternité, Samuel Etienne a d'abord déclaré : "Je suis un papa présent, car je pars de chez moi à 3 heures du matin pour revenir à 10 heures. Je vois Malo le matin, avant de faire une sieste, puis l'après-midi. Je suis même là pour le dîner et le coucher, puisque je fais ma conférence de rédaction au téléphone, de chez moi. Je le vois trois fois par jour, un peu moins les semaines de tournage de Questions pour un champion. Mais mes week-ends et mes vacances lui sont entièrement consacrées." Et la star du petit écran d'ajouter, désireux d'agrandir sa tribu : "Je compte bien avoir un deuxième, voire un troisième enfant !"

Côté professionnel, Samuel Etienne ne cache pas qu'il est satisfait de voir qu'il a été adopté par le public de France 3 même si certains avaient eu, il s'en souvient, la dent dure après l'éviction de Julien Lepers. "Je suis touché aujourd'hui de recevoir des lettres de gens s'excusant d'avoir été très critiques à mon encontre. Depuis le début de l'année, l'émission a gagné 11,5% en termes d'audience, soit 100 000 personnes de plus que la saison précédente, pour un total de près d'1,5 million de téléspectateurs quotidiens (...) La mission paraissait pourtant impossible après une baisse constante depuis une quinzaine d'années", a-t-il commenté.

Une interview à retrouver en intégralité dans le magazine Télé 7 jours, actuellement en kiosque.