Samuel Étienne remonté contre Beyoncé et Jay-Z : "J'étais un peu fâché"

En cette rentrée 2018, Samuel Étienne ne chôme pas. Le présentateur de 47 ans a repris le tournage de Questions pour un champion (diffusée du lundi au vendredi à 18h10 sur France 3) et a réservé une grosse surprise à ses téléspectateurs... À l'occasion des Journées du patrimoine, le jeu télévisé a pris place au Louvre pour le 13 et 14 septembre 2018 pour deux émissions spéciales, délaissant donc le studio traditionnel.

Si c'est une première pour Questions pour un champion (qui a fêté ses trente ans d'existence), Samuel Étienne a eu du mal à passer après Beyoncé et Jay-Z qui ont tourné leur clip Apeshit au Louvre. Lors d'un entretien avec nos confrères de TV Mag, l'animateur est revenu sur cet événement. "Que les choses soient claires, ils nous ont piqué l'idée (Rires). On y a pensé au printemps dernier, le tournage a eu lieu en juin et le clip est tombé quelque temps après, a-t-il révélé. Sur le moment, on s'est dit que notre initiative allait avoir moins d'échos. Je m'étais dit ça un peu naïvement, comme si on boxait dans la même catégorie. Les premiers jours, je n'ai pas voulu voir le clip, j'étais un peu fâché."

Malgré ce petit imprévu, Samuel Étienne "adore Beyoncé et toutes ces femmes de la pop avec du caractère". Le présentateur de Questions pour un champion a conclu en affirmant que "c'était tellement troublant" d'être face aux candidats au Louvre. "Ça a l'air bête comme ça, mais de me retrouver à un mètre de La Joconde et de poser des questions sur son histoire, ça fait quelque chose ! Mais les plus touchés, c'étaient les candidats. Ils étaient comme des enfants", a-t-il assuré.

Une interview à retrouver dans son intégralité sur le site TV Mag du Figaro.