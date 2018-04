Samuel Étienne : Sa grosse gêne en direct face à un collègue très dissipé

Ce sont les aléas du direct...

Mercredi 4 avril 2018, en pleine matinale de France Info (Canal 27), Samuel Étienne a vu l'un de ses lancements malencontreusement gâché par un collègue qui se trouvait dans le champ de la caméra. Il faut dire que le journaliste et animateur de 46 ans était au beau milieu de l'open space de la rédaction à ce moment-là, peu avant 8h30.

"Excusez-nous, on travaille monsieur !", a lancé Samuel Étienne à son collaborateur une première fois, sans que celui-ci ne prête attention à ce rappel à l'ordre tant il était absorbé et amusé par sa conversation amicale. L'animateur de Questions pour un champion (France 3) a alors insisté : "On va expliquer au monsieur... Charles, vous êtes à l'antenne depuis quinze secondes ! Voilà, c'est l'avantage de travailler en open space. Le monsieur est désolé mais il ne savait pas que nous étions à l'antenne."

Mal à l'aise, le jeune homme a malheureusement percuté une chaise de bureau en direct en cherchant à regagner son poste... Une scène qui a amusé Samuel Étienne et qui a inévitablement provoqué quelques rires dans la rédaction de France Info.

Une séquence à retrouver dès à présent dans notre player vidéo !