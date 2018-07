Samuel Etienne traité de "ptit con" par un internaute : Sa réponse amuse

Samuel Étienne n'est jamais le dernier pour répondre à ses haters sur les réseaux sociaux.

Après avoir répliqué avec humour suite à un message l'assimilant à des animateurs "vieux et pas beaux" et après avoir remis à sa place un internaute le qualifiant de "tarlouze", l'animateur de Questions pour un champion (France 3) a une nouvelle fois souhaité répondre à une personne peu sympathique sur Twitter.

En effet, ce lundi 30 juillet 2018, alors qu'un certain @Zacoyves lui lançait par message privé "C'est toi le ptit con qui a piqué la place de Julien Lepers ?", le journaliste et animateur de 47 ans a répliqué avec humour en publiant le message privé et en commentant : "Février 2016, je présente Questions pour un champion. Juillet 2018, ça y est, l'info est arrivée à tous."

Evidemment, ce trait d'esprit a beaucoup plu à ses abonnés. "J'adore ! Vous êtes drôle ! Remarquez qu'il écrit "ptit con" et pas "vieux con" : c'est la bonne nouvelle à retenir de son message", "Il y en a qui ont le cerveau lent !", "Qu'est-ce que les gens peuvent être bêtes et méchants. En tout cas merci d'être là", pouvait-on lire dans les réponses sur Twitter.