Samuel Étienne "vieux et pas beau" : Sa réponse pleine d'humour

Ce n'est pas la première fois que Samuel Étienne répond aux critiques d'un internaute. En mars dernier, le papa de Malo (né le 30 août 2016), qui est également aux commandes du 6h Info de France 2 et de la matinale de France Info TV (Canal 27), était accusé d'être un privilégié : "Et après, on se demande pourquoi certains journalistes crèvent la faim et les piges.... faut être une 'tête d'affiche', sinon c'est carence à Radio France !"

Une pique à laquelle Samuel Étienne avait pris la peine de répondre : "Chère Cynthia, près de vingt-cinq ans que je travaille comme un acharné pour me faire une place dans ce beau métier. Pas plus doué qu'un autre, j'ai compensé par le travail, l'engagement, l'investissement, acceptant les piges, les horaires, l'absence de vacances qui en rebutaient d'autres. Et je continue... Je suis fier du résultat, et des compétences acquises. Si vous êtes, vous aussi, journaliste, je vous invite à suivre mon chemin. Il est compliqué, douloureux, exténuant parfois, mais, effectivement, il peut vous mener au succès dans ce métier exigeant. On n'est pas 'tête d'affiche' pour reprendre votre expression, on le devient."