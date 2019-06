Samuel gagnant de Top Chef 10 : Cet aliment qu'il a toujours dans son frigo !

Le 8 mai 2019, M6 diffusait la grande finale de Top Chef saison 10. Et c'est Samuel qui est ressorti victorieux de cette dernière ligne droite face à son camarade et ami Guillaume. Pour Purepeople.com, le gagnant du célèbre concours culinaire a accepté de répondre à l'interview La liste.

Le concept est simple : le candidat révèle face caméra sa liste des chefs les plus redoutables dans Top Chef, des épreuves les plus difficiles parmi la cinquantaine effectuée ou encore des qualités nécessaires, selon lui, pour gagner. Et comme il l'explique, il faut avant tout faire preuve d'adaptation : "Il faut vraiment pouvoir s'acclimater au plateau, aux produits, au matériel, aux chefs... Il faut être bon cuisinier à la base."

Mais ce n'est pas tout : Samuel a également donné les adresses de ses trois restaurants préférés au monde, de Brest à Tokyo ! Le grand gagnant de Top Chef 10 en a aussi profité pour évoquer les pays où on mange le mieux et le moins bien, ses plus gros craquages, sa dernière liste de course ou encore les aliments qu'il y a toujours dans son frigo. "J'ai toujours du saumon fumé que je fais moi-même. C'est vraiment un truc que j'adore, j'en mange, avec ma femme, presque un filet par semaine", a-t-il confié. Et l'ancien candidat de la brigade de Michel Sarran ayant migré chez Philippe Etchebest d'expliquer qu'il restait également un grand fan des rillettes et du pâté faits maison qui lui rappellent son enfance.

Contenu exclusif ne pouvant être repris sans la mention de Purepeople.com.