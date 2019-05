Samuel, gagnant de Top Chef 2019 : "J'ai partagé mes gains avec Guillaume"

Après 14 semaines de compétition, Samuel a été sacré grand gagnant de Top Chef 10 (M6). Une grande finale qu'il a disputé face à Guillaume, son acolyte depuis le début de l'aventure. Mais si Samuel a empoché les 53 080 euros promis au vainqueur, son ami n'est pas en reste comme nous l'a expliqué le gagnant en exclusivité à Purepeople.com.

Samuel a remporté une jolie somme... qu'il a décidé de partager. "On était super copains et avant la finale, on s'était dit qu'on ne voulait pas qu'il y en ait un qui ait tout, et l'autre rien", nous confie-t-il. C'est ainsi que les deux cuisiniers ont scellé leur amitié : le gagnant avait prévu de verser 10% de la somme à son ami finaliste. Samuel a donc offert 5 308 euros à Guillaume. "C'était une évidence, tout de suite quand on s'est parlé, on était d'accord là-dessus", nous confie le vainqueur.

Il reste donc 47 772 euros de gains à Samuel.

Avec l'argent restant, le jeune chef a de jolis projets. "Je vais tout mettre dans l'ouverture d'un restaurant. J'aimerais revenir à Angers, dans ma ville d'origine, et pouvoir ouvrir un établissement. Le but est de partager un moment avec les gens de ma région, ma famille, mes proches et tous ceux qui le souhaitent évidemment !", nous confie-t-il. De son côté, Guillaume a déjà ouvert son établissement, L'Embrun, à Brest.

Rappelons que Samuel et Guillaume ont évolue au sein de la même équipe dans Top Chef 10, celle de Michel Sarran. Puis, en plein parcours, Samuel a été récupéré par Philippe Etchebest... à qui il a offert une belle victoire !

