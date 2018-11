Samuel (L'amour est dans le pré 2018) absent du bilan: La triste raison dévoilée

Sur les quatorze agriculteurs, treize ont accepté de donner des nouvelles de leurs amours lors du bilan de L'amour est dans le pré 2018. Samuel a préféré ne pas jouer le jeu et l'on sait aujourd'hui pourquoi.

Petit rappel de sa situation amoureuse. L'éleveur de vaches laitières s'était rapproché de Marie-Léa et devait la rejoindre chez elle afin de découvrir son univers. Mais le beau blond, un peu rebelle, a créé la surprise en invitant chez lui Johanna, une des jeunes femmes qu'il avait rencontrée lors du speed dating. Entre eux, ça a tout de suite collé et on avait pu les voir s'embrasser. Depuis, nous n'avions plus aucune nouvelle du duo.

À la fin de l'épisode précédent, Karine Le Marchand avait annoncé que Samuel préférait rester discret sur sa vie privée. Selon Télé Loisirs, le candidat a tout simplement coupé les ponts avec la production et n'a plus donné de ses nouvelles. Il aurait également souhaité ne plus être suivi par les caméras. Et ce n'est pas tout, apparemment, les autres candidats de cette édition de L'amour est dans le pré n'ont pas non plus de nouvelles. Bonne ambiance...

À TVMag, sa prétendante Johanna avec qui Samuel n'est plus en couple aujourd'hui, révèle pourquoi il n'a pas souhaité donné suite : "Il était déçu que la production refuse de parler de sa situation et des difficultés qu'il rencontre pour maintenir à flot son exploitation. Il aurait aimé que la réalité de son histoire et de sa vie soit racontée, notamment la complexité de ses démarches pour obtenir de nouveaux financements. Cela aurait pu l'aider." Espérons pour Samuel qu'il connaîtra des jours meilleurs.