Samuel Labarthe "seul" pour élever son fils : Ses rares confidences

L'épisode 22 des Petits meurtres d'Agatha Christie, diffusé le 7 septembre 2018 sur France 2, était marqué par la venue d'un guest d'exception : le fils de Samuel Labarthe.

L'acteur qui incarne le Commissaire Laurence depuis 2013 a en effet donné la réplique à Alexandre (27 ans), fruit de son union avec son ancienne épouse Elena Safonova. A cette occasion, père et fils ont accordé une interview à nos confrères de Gala, l'occasion d'apprendre que le comédien de 56 ans a élevé son fils seul.

En 1997, le couple se sépare et l'actrice russe décide de retourner dans son pays seule : "J'avais trente-deux ans quand Sacha est né et, à l'époque, j'ai été l'un des rares papas à avoir eu la garde de mon fils. Au départ, quand on a un enfant avec quelqu'un, on n'a pas envie que ça se passe comme ça. Mais aujourd'hui ils se sont retrouvés, et ça c'est formidable."

Alexandre l'assure, il n'a pas souffert de voir sa maman de manière épisodique, notamment car il a eu la chance de recevoir beaucoup d'amour de la part de sa grand-mère paternelle. Puis, une autre femme a touché son papa en plein coeur : Hélène Médigue (48 ans) qu'il appelle sa "deuxième maman".

Avec elle, Samuel Labarthe a eu trois filles : leurs jumelles Louise et Jeanne (17 ans) et Mathilde (9 ans). Le couple s'est séparé en 2016.