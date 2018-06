Samuel Le Bihan : Futur papa aux anges devant le gros ventre de sa chérie

Mi-mars, Samuel Le Bihan et sa nouvelle compagne officialisaient l'heureux événement lors de l'avant-première de la nouvelle saison du Festival Pirates et Princesses de Disneyland Paris au sein du prestigieux Palais Garnier. On pouvait alors admirer le joli petit baby-bump de la sublime Angie, DJ, mannequin, productrice mais aussi influence et business woman.

Il s'agira du troisième enfant pour l'acteur vu dans Jet Set, 3 zéros ou Le Pacte des loups. En décembre 2016, Samuel Le Bihan se séparait de sa partenaire de longue date, la créatrice Daniela Beye, après quinze ans de relation. Parents d'Angia (née en décembre 2011), ils s'étaient mis d'accord pour une garde partagée. L'acteur est également père de Jules, né en 1995 de sa précédente union, avec l'actrice Patricia Franchino.