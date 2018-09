Samuel Le Bihan papa gaga : Tendre moment avec Emma-Rose, son mini-moi

Invité le 2 septembre dernier sur le plateau de Vivement dimanche pour parler de la quatrième saison d'Alex Hugo et de la sortie de son livre Un bonheur que je ne souhaite à personne, à paraître le 31 octobre 2018 chez Flammarion, Samuel Le Bihan s'était confié sur sa fille sa fille Angia, 6 ans et demi (dont la maman est Daniela Beye). L'acteur avait évoqué son autisme avec beaucoup d'émotion. Il se trouve que ma fille est autiste. Et je n'étais pas capable d'en parler, de témoigner de ma vie personnelle parce que je trouve que je suis plutôt chanceux, hélas, dans mon parcours parce que j'ai la chance d'avoir un très bon réseau et d'être très vite aidé", a-t-il témoigné devant Michel Drucker.

Samuel Le Bihan est également le papa de Jules (23 ans), né de son union avec l'actrice Patricia Franchino, tandis que sa compagne est elle aussi déjà maman d'une fille, Isabella (11 ans).