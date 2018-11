Samuel Le Bihan : Sa "grande peur" pour sa fille autiste, Angia

On le connaissait acteur, le voilà écrivain. Ce mercredi 31 octobre 2018, le premier roman de Samuel Le Bihan a débarqué en librairie. Dans Un bonheur que je ne souhaite à personne (éditions Flammarion), le comédien de 52 ans raconte l'histoire de Laura, une mère célibataire de deux enfants, dont l'un est autiste. "Forte de son amour inépuisable et de sa détermination face au handicap de son fils, elle a très vite choisi de ne pas subir mais d'agir. Seule contre tous, elle va loin, jusqu'à basculer dans l'illégalité pour obtenir de menues victoires", lit-on dans le résumé du bouquin. Un combat qui touche de près Samuel Le Bihan, dont la fille Angia (7 ans en décembre, née de sa précédente relation avec Daniela Beye) est autiste, comme il l'avait révélé pour la première fois début septembre.

Interviewé par le journal Le Parisien, l'acteur affirme que son roman "n'est pas un livre militant mais une histoire d'amour romanesque". Pourquoi avoir choisi cela plutôt qu'un témoignage autobiographique ? "C'est plus poétique et cela s'est présenté naturellement. Moi je suis un privilégié, j'ai pu m'adresser aux bonnes personnes assez vite, je ne suis pas perdu dans un endroit de France dépourvu de lieux de détection, de psychologues, de pédopsychiatres... C'est pour ça que j'ai voulu décrire le parcours du combattant de la grande majorité des familles concernées, à travers Laura", a-t-il ajouté.

Les mères sont des guerrières qui ne lâchent rien

Samuel Le Bihan tient surtout à donner une voix à toutes ces familles qui n'en ont pas, en particulier les mères célibataires, comme son personnage Laura, qui mènent au quotidien un véritable bras de fer contre la société, les préjugés et les encadrements encore trop fragiles, pas assez adaptés. "J'avais envie de brosser le portrait d'une femme. 90 % des couples explosent lorsqu'ils ont un enfant autiste et ce sont souvent elles qui se retrouvent seules avec l'enfant, qui sacrifient leur carrière... Ce sont les mères qui montent en haut des grues pour réclamer que leur enfant aille à l'école et pas dans un hôpital psychiatrique. (...) Elles sont parfois obligées de basculer dans l'illégalité, parce que notre société refuse, par moments, des choses qui tombent sous le sens. Ce sont des guerrières qui ne lâchent rien. J'avais aussi envie de raconter la quête de bonheur de Laura, cette volonté de transformer l'épreuve en force", a-t-il poursuivi.

De sa fille Angia, Samuel Le Bihan dit peu de choses. Mais il évoque "pudiquement" ce qu'il évoque comme sa "grande peur". "Ma fille va tomber amoureuse. Comment je vais gérer ça ? L'adolescence, la sexualité... J'ai peur des peines de coeur, des sentiments qui ne pourront pas forcément être vécus", a-t-il confié.

Pour rappel, l'acteur est également papa de deux autres enfants : Jules (23 ans), dont la maman est l'actrice Patricia Franchino, et la petite Emma-Rose, née en août dernier de sa relation avec sa compagne actuelle, Angie Vu Ha.