Samuel (Pékin Express) amoureux : Il présente sa chérie sur la Toile

Depuis le 12 juillet 2018, Samuel est de retour à la télévision avec son frère Ludovic. Les candidats emblématiques dePékin Express font leur propre aventure dans Itinéraire Bis en deuxième partie de soirée. Si tout lui sourit dans ce nouveau projet, Samuel est également un homme heureux côté vie privée. Sur les réseaux sociaux, il n'hésite pas à se dévoiler en compagnie de sa compagne, Fleur.

C'est sur son compte Instagram que Samuel a présenté celle qui partage sa vie. Très complices, les deux tourtereaux adorent prendre la pose ensemble et afficher leur bonheur. On découvre ainsi que le couple est parti en Islande pour des vacances en amoureux.

Si on n'en sait pas plus sur leur relation, Samuel et Fleur nagent en plein bonheur. "L'une des plus belles rencontres inattendues #âmessoeurs", avait déclaré la jeune femme en légende d'une photo adorable avec le frère de Ludovic. Ce dernier s'était précipité pour répondre : "Merci la vie." Une chose est sûre, le grand amour est au rendez-vous. On leur souhaite que le meilleur pour l'avenir !