Samy Naceri furieux contre Franck Gastambide : "Arrête de mentir au public"

La pilule ne passe pas pour Samy Naceri. L'iconique interprète de Daniel dans la saga Taxi en a gros sur la patate depuis que le projet Taxi 5 a vu le jour. Alors que le film est sorti en salles, attirant quelque 3,5 millions de spectateurs, l'acteur a signé une nouvelle attaque lors d'une Interview sans filtre pour Télé Loisirs. "Ils ont essayé de me la faire à l'envers, tonne l'intéressé. Quand ils se sont aperçus qu'ils avaient besoin de moi mais pas pour l'acteur, pas pour la franchise, juste pour cautionner leur Taxi 5."

Selon lui, le box-office n'est pas à l'image du film et surtout, il se cache derrière un gros mensonge. "Quand ils nous parlent de 3 millions d'entrées et qu'ils achètent des billets plein pot pour les revendre à des comités d'entreprise à 3 euros. C'est pour garder des salles. C'est tout", accuse-t-il sans détour.

Évincé du projet, plus en colère que vexé par la tournure des événements, Samy Naceri affiche des positions tranchées. Pour lui, ce Taxi 5 est un raté total et le principal responsable n'est pas Luc Besson, mais plutôt Franck Gastambide qui a voulu faire ce 5e opus, et s'est vu confier la direction ainsi que le rôle principal. "Arrête de mentir ! Arrête de mentir au public en disant que t'as un box-office magnifique, lui assène Samy Naceri. Tu t'es trompé, tu t'es trompé. T'avais un mauvais scénario, t'as mal réalisé et excusez-moi du terme t'as tué une franchise." Avant de lui donner un ultime conseil : "Essaie de te remettre en question et si on te donne la chance de faire un 6, va dans le sens des spectateurs parce que là, franchement, tu t'es loupé."