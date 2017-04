Sananas, Alex Closet... La MakeUp Squad de Maybelline en live !

Un live sur la chaîne YouTube de Sananas ? Voilà un nouveau format que la marque de cosmétiques Gemey Maybelline a souhaité lancer aux côtés d'influenceuses, des beautystas de choc et de charme. Autour de la belle brune star de la Toile, trois stars des réseaux sociaux composent la MakeUp Squad : Alex Closet, blogueuse ultra-influente, Amivi, une make-up artist professionnelle, et PeekaBooo, youtubeuse beauté reconnue.

L'objectif de cette squad ? Échanger en direct des astuces avec leur public, relever des défis make up et parler des nouvelles tendances beauté. "Après 'T'as pas du Gloss ?', Maybelline a souhaité lancer un nouveau concept d'émission maquillage en apportant une innovation de taille : le live. C'est tout l'enjeu de cette première française que de réunir une squad d'influenceuses make up sur le modèle du talk show à l'américaine", explique Tristan Ehringer, directeur commercial de la marque.