Sanaya (Les Vacances des Anges 2) transgenre : "Je ne suis pas un homme déguisé"

La saison 2 des Vacances des Anges est diffusée dès ce lundi 28 août sur NRJ12. Amélie Neten, Coralie Porrovechio, Jaja, Rawell, Mélanie Amar, Sarah Fraisou, Jonathan Zidane se sont envolés vers la Grèce. En plus de ce casting de choix, les téléspectateurs pourront découvrir Sanaya, l'Ange anonyme de cette édition. Sa particularité ? La jeune femme est transgenre.

Les autres Anges m'ont acceptée

Juste avant le coup d'envoi du programme, la jolie brune s'est confiée à nos confrères de Télé Loisirs. L'occasion d'expliquer les raisons de sa participation aux Vacances des Anges 2 : "Il y a encore beaucoup de chemin à parcourir. La société n'accepte pas et c'est d'ailleurs ce qui m'a poussée à faire cette émission. Je veux simplement prouver qu'il n'y a rien d'anormal à être qui je suis."

Sanaya confie d'ailleurs avoir été rapidement intégrée à la bande de NRJ12 : "Tout le monde m'a acceptée, au-delà même de mes espérances. Les autres candidats ont compris l'essence de qui j'étais. C'était le plus important pour moi. Je n'ai eu aucune remarque désobligeante à mon égard, du moins pas en face."

Je me vois bien à la tête d'un show au Crazy Horse

Et, quoi qu'il en soit, la jeune danseuse assure n'avoir eu aucune appréhension avant de se lancer dans une telle expérience. "Les gens ont le droit d'avoir des a priori, on en a tous, lâche-t-elle. Mais au bout de deux minutes de conversation, on comprend que je suis une femme normale. Je ne suis pas un homme déguisé ou un freakshow."

Enfin, Sanaya semble tirer un bilan positif de son passage dans Les Vacances des Anges 2. En effet, la jolie brune confie qu'elle serait partante pour la saison 10 des Anges. "Je ne sais pas encore quel pourrait être mon projet professionnel. J'aime tout ce qui est artistique : le dessin, la danse, la comédie... J'ai des talents dans certains domaines et je compte bien les exploiter", déclare la jeune femme. Et, sur le long terme, Sanaya se voit bien "à la tête de [son] propre show de danse au Crazy Horse".

Rendez-vous sur NRJ12 du lundi au vendredi à 18h50 afin de suivre les aventures de Sanaya et ses camarades dans Les Vacances des Anges 2.