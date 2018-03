Sandra et Tomer Sisley : Déjà "collés" il y a 18 ans, ils n'ont pas changé !

On le sait, la belle histoire d'amour qui lie Sandra de Matteis et Tomer Sisley ne date pas d'hier. Bien avant de se marier en novembre 2017, la directrice de l'agence Sandra & Co et l'acteur s'étaient d'abord fréquentés lorsqu'ils étaient seulement âgés d'une vingtaine d'années, à la fin des années 1990. À l'époque, la romance avait duré une petite année.

Réuni près de deux décennies plus tard (ils avaient officialisé leur histoire en 2016), la pro des relations publiques et le comédien sont aujourd'hui plus amoureux et épanouis que jamais. En janvier dernier, l'interprète de Largo Winch avait d'ailleurs assuré que sa chérie était la femme de sa vie. "Je n'ai jamais été aussi bien dans ma peau depuis que je l'ai retrouvée. C'est un aboutissement et une continuité", glissait-il tendrement à Télé Star.

Aujourd'hui, les fans découvrent une photo de l'époque où Sandra et Tomer Sisley se sont aimés pour la première fois. Mercredi 21 mars, la maman de Dino (10 ans, né de son précédent mariage avec Valéry Zeitoun) s'est saisie de son compte Instagram pour révéler un cliché souvenir, une grande première. "Quand ma maman trie ses photos et m'envoie ça ! C'était il y a 18 ans et j'étais déjà collée sur lui (sic) ! J'adore notre histoire", a-t-elle écrit.