Sandra et Tomer Sisley: "J'ai retrouvé l'amour de ma vie à Cannes"

Il y a cinq ans, Sandra de Matteis – devenue depuis Sandra Sisley – se lançait dans un pari fou, celui de faire d'une soirée un rendez-vous incontournable des nuits cannoises pendant le festival. Aujourd'hui, dans la suite Sandra & Co, elle reçoit chaque soir son lot de stars et accueille, pendant la journée, des équipes de films pour des interviews.

Samedi 12 mai, Sandra fêtait en grande pompe le 5e anniversaire de sa Suite Sandra & Co. Et c'est sur le thème de La Casa de Papel, en combinaison rouge et avec les fameux masques de Dali, que toute la team s'est retrouvée pour une grande fête comme Sandra les adore ! L'organisatrice était d'ailleurs accompagnée de son amoureux, Tomer Sisley. Le beau brun a pris une place importante dans son quotidien, mais également dans sa vie professionnelle. En effet, leur histoire d'amour rime avec Cannes.

"C'est une ville qui me porte bonheur. C'est là que j'ai rencontré Tomer il y a dix-huit ans. On s'est séparé au bout d'un an et demi. Et j'ai l'ai à nouveau rencontré il y a trois ans, sur ma terrasse [où elle organise ses soirées pendant le Festiva, NDLR], pour ne plus jamais le quitter. J'ai retrouvé l'homme de ma vie à Cannes", confiait-elle à Nice-Matin ce samedi 12 mai.

Lors de cette soirée, Sandra Sisley a pu compter sur une flopée d'invités, dont Darko Peric, l'interprète d'Helsinki dans la série La Casa de Papel. Dany Boon, Laurence Arné, Harry Roselmack et son actrice de Fractures Alix Bénézech, Énora Malagré, Laurie Cholewa, le producteur Renaud Le Van Kim, Sébastien Thoen, Eric Metzger mais aussi des youtubeurs et influenceurs, Natoo, Squeezie, L Yacheco ou encore le mannequin Stephan Tisseyre était aussi présents. Pour ambiancer les invités de cet anniversaire haut en couleur, le duo Y-Bros a offert un live sur la terrasse en début de soirée, avant que les invités enflamment une fois de plus le dancefloor de la Suite Sandra and Co jusqu'au bout de la nuit.