Sandra Oh de retour dans Grey's Anatomy ? Elle répond aux rumeurs

Cela fait quatre ans qu'elle a quitté Grey's Anatomy. Les fans de la série n'ont pas vu Cristina Yang, interprétée par Sandra Oh, depuis un long moment. On aurait pu croire qu'ils avaient enfin fait le deuil de ce personnage attendrissant, mais il n'en est rien. L'actrice de 47 ans a dévoilé le 2 avril 2019 au cours d'une interview à Entertainment Weekly que la question qu'on lui posait le plus venait des fans de Grey's Anatomy : "Quand reviens-tu dans la série ?"

Sandra Oh coupe court aux rumeurs et aux espoirs des nombreuses groupies de la série médicale : "Je ne reviendrai pas." L'ex du réalisateur Alexander Payne a d'ailleurs déclaré être complètement passée à autre chose. "Je ressens tellement d'amour et de gratitude pour cette période de ma vie, mais j'ai une nouvelle vie désormais et c'est là que je veux être", a-t-elle confié. Un point de vue tranché dont elle avait déjà fait part au magazine Extra quelques jours auparavant. "Je vous le dis, question créativité, je suis passée à autre chose. J'apprécie que les fans aiment le personnage de Cristina et que la série la garde en vie, mais Killing Eve est mon nouveau foyer. C'est là que je me trouve", avait déclaré Sandra Oh.

En effet, Sandra Oh est pleinement épanouie avec la série qui l'anime : Killing Eve. Alors que la saison 2 vient à peine d'être dévoilée, le network de la série a annoncé lundi 8 avril 2019 que le show aurait le droit à une troisième saison. L'actrice a d'ailleurs été récompensée d'un Golden Globe en janvier dernier, pour l'interprétation de son personnage, Eve Polastri.