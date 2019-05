Sandra Sisley : Baisers passionnés avec Tomer Sisley pour son anniversaire

Le 6 mai 2019, le restaurant Roxie, situé dans le 8e arrondissement de Paris accueillait le 44e anniversaire de Sandra Sisley (née de Matteis). Pour l'occasion, une flopée d'amis célèbres étaient de la partie. Notamment JoeyStarr, le DJ Cut Killer, la cavalière Coco Coupérie Eiffel, Christophe Bonnat ou encore Muriel Cousin, la compagne de Stéphane Guillon. Sarah Lavoine, Lola Dewaere, Sandrine Quétier, Estelle Denis, Laurie Cholewa et Axelle Laffont étaient également de la partie.

Cette soirée d'anniversaire avait l'air particulièrement amusante. Des masques à l'effigie de Sandra Sisley avaient été distribués, tout comme des T-shirts personnalisés. Son époux, Tomer Sisley était évidemment présent. La petite famille recomposée a posé devant les photographes, en train de se faire un gros câlin. L'acteur et son épouse ont ensuite échangé quelques baisers passionnés.

Notons également les présences remarquées du docteur Oren Marco (chirurgien plasticien et esthétique), Ellie Cohen et Nicolas Ullmann, la chroniqueuse Karima Charni, Laurence Roustandjee, Jennifer Ayache, Michael Cohen et Anthony Delon, Matvey Bilunov et enfin Greg Levy.