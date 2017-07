Sandra Zeitoun critiquée pour sa vidéo nue, Tomer Sisley à la rescousse

Le 18 juillet 2017, Sandra Zeitoun partageait une vidéo d'elle nue sous sa douche, filmée à son insu par son fils Dino (né de son union avec le producteur Valéry Zeitoun) alors qu'elle improvisait un playback sur Bal de Bamako, du chanteur M, dans le plus simple appareil. Une séquence, supprimée depuis, qu'elle avait légendée : "Quand t es fan hystero d un album et que tu te fais chopper par ton fils en flag de playback sous la douche (ce qu on fait tous hein on va pas se mentir !)" sur sa page Instagram.

A en croire son fiancé Tomer Sisley, la vidéo en question aurait provoqué de nombreuses réactions, majoritairement critiques. Face aux commentaires peu sympathiques, le héros de Largo Winch a choisi de riposter en vidéo.

Ainsi, pour faire taire les mauvais langues, l'acteur de 42 ans a réinvesti le lieu de la polémique, la douche. Filmé par sa bien-aimée, habillé sous le douche, il rejoue la scène du playback en version décalée, sur un autre titre de M extrait de son dernier album Lamomali, Solidarité. Lorsque Sandra Zeitoun lui demande pourquoi il n'a pas quitté ses vêtements, Tomer Sisley répond : "Parce que sinon ça fout la merde quand tu mets tes vidéos sur Instagram. Les gens ils s'énervent, c'est repris partout sur internet. Recevoir des commentaires d'insultes après...(...) Au moins comme ça on n'a pas d'emmerdes, après c'est sûr que tu feras moins de vues."