Sandrine Bonnaire face à Julie Pietri et son décolleté plongeant à Cabourg

Ils sont venus, ils sont tous là... Pour la journée d'ouverture de la 33e édition du Festival du film romantique de Cabourg, le 13 juin, il fallait bien sûr compter sur les membres du jury, à commencer par la présidente Sandrine Bonnaire.

L'actrice, qui a donc accepté de présider cette nouvelle édition du festival, a pris la pose avec les membres de son jury dans une chic combinaison noire, sur les marches du très chic Grand Hôtel. Un établissement quatre étoiles. Sandrine Bonnaire sera cette année à l'affiche de L'Enkas, le dernier film de Sarah Marx. Elle vient également de terminer le tournage du nouveau film de Marion Laine, Une autre que moi, au côté de Brigitte Roüan et d'Aure Atika.

Autour de Sandrine Bonnaire, il fallait aussi compter sur la présence de Naidra Ayadi (actrice et réalisatrice), Éric Demarsan (compositeur), Laetitia Dosch (actrice, auteure de théâtre et metteuse en scène), Lou de Laâge (actrice), Oury Milshtein (producteur et acteur) ou encore Vincent Perez (acteur, réalisateur et scénariste), Alice Pol (actrice), ainsi que Danièle Thompson (scénariste, réalisatrice et écrivaine).

Plus surprenant, on a pu apercevoir la chanteuse culte des années 1980 Julie Piétri. La star, large sourire aux lèvres, a pris la pose vêtue d'une jolie veste noire très fashion portée sur un bustier à sequins bleus laissant voir un décolleté plongeant. L'interprète du tube Ève lève toi était invitée dans le cadre de la soirée caritative donnée en parallèle du festival et mettant à l'honneur la fondation Panzi. Les membres du jury ainsi que divers invités étaient conviés à assister à un mini-concert orchestré par Gemme. Une formation composée d'Alka Balbir, Barbara Carlotti, Nubia Esteban, Élodie Frégé, Helena Noguerra et Loane.

Thomas Montet