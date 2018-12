Sandrine Corman : Que devient l'ex-animatrice d'Incroyable Talent ?

Le grand public français l'a découverte en 2009 grâce à l'émission La France a un incroyable talent (M6) dont elle était l'animatrice au côté d'Alex Goude jusqu'en 2013, Sandrine Corman a depuis disparu de nos petits écrans.

Si l'on ne la voit plus beaucoup en France, l'ex-Miss Belgique 1997 poursuit sa carrière avec beaucoup de succès chez nos voisins et amis belges. Là-bas, sur RTL-TVI, Sandrine Corman (38 ans) a présenté cette année des programmes tels que La Grande Balade ou encore Le Grand Bêtisier des 30 ans. Aussi, quand son joli minois n'apparaît pas à la télé, c'est à la radio, sur Bel RTL, que l'ex-animatrice d'X Factor sur M6 officie avec l'émission Tout peut arriver proposée du lundi au vendredi en fin de matinée. Bref, elle ne chôme vraiment pas !

Côté vie personnelle, Sandrine Corman est la maman d'Oscar (11 ans et fruit de ses anciennes amours avec le mannequin Xavier Fiems) et d'un petit Harold (3 ans), né de son deuxième mariage avec Michel Bouhoulle, un professeur de tennis et consultant sportif à la RTBF. Sur Instagram, la jolie maman n'hésite d'ailleurs pas à poster des photos de ses garçons, que ce soit lorsque son aîné joue à des jeux vidéo ou lorsque son cadet s'affiche tout sourire sur ses épaules.