Sandrine Kiberlain, beauté solaire face à l'impériale Catherine Deneuve

Le festival de cinéma européen Premiers Plans d'Angers, dévolu au jeune cinéma européen, a fermé ses portes le 21 janvier en dévoilant la veille son palmarès, en présence évidemment du jury, présidé par l'iconique Catherine Deneuve.

Loin des polémiques liées à la tribune sur le "droit des femmes à être importunée", la star de 73 ans a choisi les heureux lauréats en compagnie de ses jurés, Clément Cogitore, Tizza Covi, Valérie Donzelli et Guillaume Senez, tous cinéastes. Le grand prix du jury longs métrages est revenu ex-aequo à Tesnota, une vie à l'étroit, de Kantemir Balagov (Russie) et Winter Brothers de Hlynur Pálmason (Danemark/Islande). Le prix du public Jeanne Moreau a été attribué à Strimholovde Marina Stepanska (Ukraine) et le prix du public Jean-Claude Brialy à Jusqu'à la garde de Xavier Legrand (France).

Depuis sa première édition en 1989, Premiers Plans s'est donné pour mission de révéler les nouveaux réalisateurs européens, de faire découvrir l'histoire et le patrimoine du cinéma, d'accompagner les scénaristes et les réalisateurs dans leurs travaux d'écriture et de former un nouveau public pour le cinéma européen. Le palmarès a été notamment applaudi par Sandrine Kiberlain, fière d'avoir présenté à ce festival son court métrage Bonne figure, dans lequel elle dirige la fille de Catherine Deneuve, Chiara Mastroianni, mais également sa propre fille Suzanne Lindon.