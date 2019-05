Sandrine Kiberlain critiquée : Le post de l'actrice populaire divise...

Selon Ouest France, le 11 mai 2019, "sur la promenade de Tresmeur, un enfant a trouvé une carte bancaire au nom de la comédienne Sandrine Kiberlain, en villégiature pour quelques jours dans la station balnéaire. (...) L'objet a été déposé à la capitainerie du port de plaisance, et le maître de port a laissé un message sur le compte Facebook de la comédienne".

Parmi les nombreux commentaires qui suivent le post de l'actrice, se distinguent ceux de collègues et de proches, tels que Jérôme Commandeur qui écrit : "On s'est permis de faire quelques achats sur Amazon, madame Kiberlain. Elle fonctionne. Tout va bien. Ou alors sa pétillante fille Suzanne (18 ans) qui éclate de rire.

En réaction, Ouest France rebondit sur la réaction de la comédienne qui s'amuse de ces indiscrétions en mettant en évidence le commentaire d'une certaine Garance : "Ce serait sympa de remercier et même de récompenser le gamin. Perdre sa carte n'a peut-être pas le même effet pour tout le monde, mais ça peut être un gros problème pour certains. " D'après le site, un employé de l'hôtel où loge la star de 51 ans est venu récupérer l'objet auprès du maître du port. L'histoire ne dit pas si l'héroïne de Pupille et Mon bébé a en effet félicité le petit garçon pour ce geste civique, mais on imagine que le simple fait d'avoir fait une bonne action est déjà en soi une grande source de satisfaction !