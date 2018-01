Sandrine Kiberlain et sa fille Suzanne : "Elle a beaucoup de caractère..."

Dans 9 mois ferme, diffusé ce dimanche 28 janvier 2018 sur France 2, Sandrine Kiberlain incarne une juge très coincée qui tombe enceinte d'un dangereux criminel. Dans cette comédie d'Albert Dupontel, qui lui donne également la réplique, son personnage se démène pour savoir comment diable une telle chose avec un tel énergumène a-t-elle pu arriver.

Dans la vraie vie, Sandrine Kiberlain n'a qu'un enfant et elle en semble très contente. Avec son ancien compagnon Vincent Lindon, avec lequel elle a vécu une très grande histoire d'amour, la comédienne de 49 ans est la maman de Suzanne. Leur fille aura 18 ans cette année, en avril. Parfois, on croise l'actrice avec sa fille, une jolie brune au visage plein de caractère qui a déjà séduit le magazine Vogue, comme en septembre 2017 pour le défilé Jacquemus ou bien au Fouquet's en 2014, après la cérémonie des César, où Kiberlain venait justement d'être sacrée meilleure actrice pour 9 mois ferme. Comme en témoignent les quelques selfies postés par Suzanne en compagnie de sa maman sur Instagram, mère et fille semblent s'entendre à merveille.

En 2016 dans Version Femina, l'actrice disait de sa fille qu'elle avait déjà "beaucoup de caractère et de recul" sur le succès de ses parents. "Comme on ne dort pas avec notre César et qu'on ne le regarde pas toute la journée, je pense qu'elle s'en fiche aussi", confiait avec humour Sandrine Kiberlain. D'autant qu'elle estime avoir toujours fait passer sa fille avant sa carrière : "Je n'ai jamais accepté des films trop loin, c'est toujours Suzanne qui passait en premier. Nous avons une relation fondée sur une grande confiance. Et, du moins pour l'instant, je n'ai pas raté des moments avec elle que j'aurais pu regretter. J'avoue que je n'aurais vraiment pas pu. Je ne me regarderais pas avec harmonie dans une glace."