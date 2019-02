Sandrine Kiberlain, sa blessure : "Sans réponse depuis 19 ans..."

La mort de son père a donc été suivie par la naissance de sa fille Suzanne. Mais à son arrivée, Sandrine Kiberlain a fait un accident cérébral qu'elle a évoqué ainsi : "Entre le deuil et la volonté de bonheur, ça a fini par péter. Après ça, on ne s'embarrasse plus de détails : humeurs, rétentions, cafard. Oui, dit-elle, on va à l'essentiel", avait-elle dit dans Vanity Fair en 2013. Quelques années plus tard, en 2016, dans Madame Figaro, elle déclarait : "Mon père est mort, ma fille est née et, le lendemain, j'ai eu un accident cérébral qui m'a plongée dans le coma. Cela a été une rupture nette, une prise de conscience."

Ainsi, face à ces épreuves, Sandrine Kiberlain a pu compter sur sa fille et l'amour qu'elles ressentent l'une pour l'autre pour ne jamais perdre le cap. "Je ne sais pas comment je me débrouille, mais je passe beaucoup de temps avec ma fille, qui est ma joie, ma passion, mon amour. Je ne rate ni ses vacances ni ses rentrées des classes", ajoutait-elle dans Madame Figaro.

Sa fille Suzanne, demoiselle solaire et débordante d'humour sur son compte Instagram, ainsi que sa carrière, marquée récemment par une nomination aux César pour son rôle dans Pupille, montrent la résilience de Sandrine Kiberlain face aux drames.