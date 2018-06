Sandrine Kiberlain : Sa fille Suzanne pose topless avec élégance

Ceux qui la suivent sur Instagram le savent, Suzanne Lindon est un sacré phénomène. Le fruit de Sandrine Kiberlain et Vincent Lindon est comme de nombreuses filles de sa génération, une grande utilisatrice des réseaux sociaux. Avec humour, loin d'une vie de strass et des autres enfants de stars qui exposent leurs vies si parfaites, Suzanne se met en scène, tout en subtilité et intelligence, avec une fibre artistique certaine... même lorsque la jeune femme de 18 ans pose topless.

Ce jeudi 7 juin 2018, elle a ainsi posté une très belle photo, sa poitrine cachée subtilement derrière un bouquet de fleurs, prise dans le reflet d'un tout petit miroir. Une sorte de mise en abîme qui a notamment attiré l'oeil d'un de ses 10 800 abonnés. "Admiration totale pour cette splendide photo", lui dit-il alors qu'un certain Arnaud Valois, de nouveau en haut de l'affiche depuis 120 battements par minute, commente, lui, d'un coeur rouge. Ce dernier vient d'ailleurs de tourner avec la mère de Suzanne dans le film Mon bébé de Lisa Azuelos. Du coup, il s'est semble-t-il beaucoup rapproché de la fille de Sandrine Kiberlain. Et c'est d'un coeur rouge, doublé de la mention "à l'infini", que Suzanne Lindon a répondu à ce doux message.