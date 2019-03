Sandrine Kiberlain, son ex Vincent Lindon : "On forme une famille intacte"

Quand une actrice incarne un rôle proche de la femme qu'elle est dans la vie, difficile pour elle d'échapper aux questions personnelles en interview. Dans Mon bébé, nouvelle réalisation de Lisa Azuelos à qui l'on doit LOL, Sandrine Kiberlain incarne une mère quinquagénaire divorcée qui voit son plus jeune enfant partir du nid familial pour aller faire ses études au Canada. Maman de l'irrésistible Suzanne (18 ans) dont le papa est son ex-compagnon Vincent Lindon, l'actrice césarisée a-t-elle vu des échos entre le scénario et son expérience vécue ? Elle répond à cette interrogation dans Télé Star.

"J'ai eu le sentiment que l'enfant prenait une place inattendue dans ma vie. Je fais peut-être partie de ces mères trop centrées sur l'enfant. Mais contrairement à l'histoire du film, le père est très présent. Je m'entends très bien avec lui. On forme toujours une famille intacte, même si on n'est plus amoureux", explique en toute franchise Sandrine Kiberlain au magazine Télé Star.

En 1993, Sandrine Kiberlain, 25 ans, rencontre Vincent Lindon (34 ans). Ils se marient en 1998 et deviennent les parents de Suzanne, aujourd'hui adolescente irrésistible de 17 ans. Interrogée sur le couple qu'ils ont formé pendant dix ans par Marie Claire en 2018, la comédienne répondait : "On a été très heureux, et puis un jour, voilà... Avec Vincent, on a eu un enfant, et ça a beaucoup intéressé la presse. Je comprends car notre histoire a fait rêver les gens. Mais, à côté de ça, j'ai besoin de protéger ceux que j'ai aimés, donc je n'en dirai pas plus."

"Cela fait des années que cette histoire est terminée, mais on continue de m'en parler souvent. Pourtant, je ne suis pas la seule actrice à avoir un ex comédien. Parfois, cela m'agace un peu", avouait déjà la belle blonde dans le magazine Elle l'an dernier. On sait toutefois qu'ils sont restés en bons termes. "Avant lui, je crois que j'étais assez passive et puis, d'un coup, on rencontre un homme qui vous donne confiance. Je l'ai déjà dit, je me suis vraiment responsabilisée sur le tard", avait-elle déclaré en 2016 dans Madame Figaro, avant de le féliciter avec poésie pour son César en 2017.

