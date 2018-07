Sandrine Kiberlain "trop fière" : Sa fille Suzanne a eu le bac avec mention !

Des cris de joie, des pleurs, des rires, des coups de colère... comme chaque année à la même période, les résultats du baccalauréat aimantent tous les regards. En 2018, pas moins de 753 148 lycéens et candidats libres ont passé les épreuves, un record. Parmi eux, Suzanne Lindon, la fille des acteurs Sandrine Kiberlain et Vincent Lindon.

La jeune fille de 18 ans, qui était scolarisée au lycée Henri-IV, a relevé le challenge et a obtenu son bac L haut la main. C'est elle qui l'a annoncé, avec son indéfectible humour, sur Instagram. Sur la photo, on la voit poser en maillot dans une position un brin potiche, sur une planète Terre et devant un fond blanc. Un montage assez ridicule et génialement kitsch associé à la légende "mention très bien", rien de plus.