Sandrine (Koh-Lanta Fidji) blessée : Pourquoi elle a gardé le secret

Dernière ligne droite pour les aventuriers de Koh-Lanta Fidji. TF1 diffusera vendredi 15 décembre 2017 la grande finale de cette édition. Parmi les candidats susceptibles de remporter le jeu, Sandrine a attiré l'attention de certains en portant, tout le long du programme, une genouillère et des mitaines. Auprès de nos confrères de TV Magazine, elle s'explique.

Comme elle l'avait déjà indiqué, Sandrine souffre de psoriasis au niveau des mains et s'est blessée au genou lors d'un match de rugby avant d'intégrer Koh-Lanta Fidji. "Le plus dur a été de gérer cette blessure aussi bien vis-à-vis du staff médical que des candidats, confie-t-elle. Tous les jours, je menais avec moi-même une espèce de guerre psychologique pour faire attention à ce que je disais, à ce que je faisais, comment me comporter pour essayer de le cacher le plus possible à tout le monde afin de rester le plus longtemps possible dans l'aventure." Une stratégie individuelle qui a "apparemment plutôt bien fonctionné", se félicite-t-elle.

J'ai fait toute mon aventure avec cette douleur sans me plaindre

Mais pourquoi l'ex-membre de Rouges a-t-elle caché son état ? La raison est simple : Sandrine craignait d'être perçue comme vulnérable et d'être mise sur la sellette. "En fonction de l'intensité de la douleur, je pouvais demander des antalgiques mais, finalement, j'en ai très peu demandé car je ne voulais pas montrer la gravité de mon état. J'ai fait toute mon aventure avec cette douleur sans me plaindre", poursuit-elle. Et, sur le camp ainsi que lors des épreuves, la candidate redoublait d'efforts. "Comme je compensais beaucoup, j'avais une énorme contracture au mollet et une tendinite d'Achille", déclare-t-elle. Sandrine peut décidément être fière de son parcours.

Rendez-vous vendredi 15 décembre 2017 dès 21h sur TF1 afin de suivre la grande finale de Koh-Lanta Fidji et découvrir qui de Sandrine, Tiffany, Magalie ou André remportera cette édition.