Sandrine (Le Meilleur Pâtissier), sa fille exposée : Comment elle l'a préparée

Le Meilleur Pâtissier est déjà de retour sur M6. Ce samedi 24 novembre 2018, M6 donne le coup d'envoi de la version familiale du concours de pâtisserie. Accompagnés de l'un de leurs proches, des candidats emblématiques tenteront une fois de plus de séduire Cyril Lignac et Mercotte. Accompagnée de sa fille Lolie (13 ans), Sandrine fait partie de l'aventure. Lors d'une interview pour le Républicain Lorrain, la candidate de la saison 5, en 2016 a dévoilé comment elle l'avait préparée à ce tournage.

Après avoir confié que Lolie avait d'abord hésité à se lancer dans cette aventure, Sandrine a expliqué : "On en a discuté. J'ai dit à Lolie de ne retenir que le positif. Il y aura certainement du négatif... Sur les réseaux sociaux, en ce moment, on voit beaucoup d'acharnement, de critiques, etc. Je lui ai conseillé de se mettre dans sa bulle et de faire ce que j'avais fait à l'époque : rester discrète là-dessus et vivre l'expérience à fond, comme quelque chose d'exceptionnel. Je lui ai dit : 'Le seul négatif qui pourrait t'affecter est celui qui viendrait de tes proches... et il n'y en aura pas !' Le reste, c'est pas grave, ça passera..." Elle a ajouté qu'elle avait accepté que sa fille participe à l'émission car Le Meilleur Pâtissier est un programme "bienveillant" et que le public l'est tout autant.

"Pas comme certaines émissions de télé-réalité... Je ne serais pas allée faire ces autres émissions, je n'emmène pas mes enfants là-dedans ! Là, on est sur un programme feel good", a-t-elle conclu sur le sujet. L'assistante de direction qui réside au Luxembourg a ensuite révélé que le tournage avait duré environ une semaine, en juillet, et que tout le monde s'était "éclaté". Sandrine et Lolie devraient offrir quelques grands moments aux téléspectateurs si l'on en croit la maman de 42 ans : "On est complices, fusionnelles. Mais quand Lolie a quelque chose à me dire, elle me le dit. D'ailleurs ça s'est remarqué sur le plateau de l'émission. Ce sera assez drôle à voir, je pense !"

Pour rappel, les six binômes seront composés de Charles (candidat de la saison actuellement en diffusion) et son frère Martin âgé de 12 ans, Roxane (saison 4, en 2015) et sa fille Louane âgée de 7 ans, Gabriella (saison 6, en 2017) et sa soeur Louna (10 ans), Clément (saison 6) et son ami Naël (8 ans), Abdelkarim (saison 3, en 2014) et son neveu Amine (9 ans), et Sandrine (saison 5, en 2016) et sa fille Lolie (13 ans).

Dans le premier épisode du Meilleur Pâtissier : en famille, les binômes devront présenter leur version du gâteau roulé pour la première épreuve. L'épreuve technique de Mercotte consistera à réaliser des petits biscuits en pain d'épices. Et lors de l'épreuve créative, ils devront réaliser un gâteau mettant en avant le métier de leur rêve. La finale se déroulera le 1er décembre prochain.