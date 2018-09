Sandrine Quétier : Au casting de Joséphine, ange gardien !

Le 23 décembre 2018, Purepeople.com révélait en exclusivité le départ de Sandrine Quétier de TF1. L'ancienne animatrice de Danse avec les stars ou encore de 50 minutes Inside a décidé de changer de cap et de se lancer dans la comédie, comme l'avait indiqué Le Parisien. Après des débuts d'actrice dans Commissaire Magellan (France 3), Sandrine Quétier a décroché un rôle dans Joséphine, ange gardien selon nos confrères d'Allociné.

Après sa visite à Laurent Ournac dans Camping paradis lors d'un épisode spécial (diffusé le 10 septembre sur TF1), c'est donc Mimie Mathy qui accueillera Sandrine Quétier dans Joséphine, ange gardien. C'est à l'occasion de l'épisode de Noël baptisé Un Noël recomposé que les deux actrices se donneront la réplique. Allociné a d'ores et déjà dévoilé le synopsis : "Florence s'apprête à passer son premier Noël sans ses enfants. Une séparation qui lui fait perdre tout goût en la vie, Noël c'est la fête des enfants, sans eux à quoi bon ? Voyant cela, Joséphine se débrouille pour la faire venir dans son ex belle-famille."

Pour l'instant, aucun détail sur le rôle de Sandrine Quétier n'a été révélé. On retrouvera également Lisa Martino, Guillaume Denaiffe, Catherine Allegret (Demain nous appartient), Benoît Michel (Clem) ou encore Roland Magdane. Le tournage a commencé depuis le 5 septembre et devrait se terminer le 2 octobre à Paris et en région parisienne, toujours d'après Allociné. La diffusion de cet épisode de Joséphine, ange gardien, est, quant à elle, prévue pendant les fêtes de fin d'année.