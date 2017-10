Sandrine Quétier face aux critiques : "Ce n'est pas facile"

Samedi 14 octobre 2017, Sandrine Quétier sera aux commandes de Danse avec les stars 8 (TF1). À cette occasion, la belle animatrice de 46 ans était l'invitée de du cinquième numéro de #QHM sur puremedias.com et s'est confiée sur les nouveautés de l'émission.

Après avoir admis que la pression montait car il y avait beaucoup de changements cette année, l'acolyte de Nikos Aliagas a déclaré : "Je pense qu'entre vendredi et samedi, je vais passer 48 heures complètes sur le plateau. Le plateau bouge beaucoup, on a une nouvelle red room, surélevée, on a un nouveau juge, Nicolas Archambault, deux nouveaux danseurs, une nouvelle danseuse et des nouveaux coanimateurs, donc ça change beaucoup cette année !"

Des nouveautés qui lui apportent une pression supplémentaire, certes, mais qui lui permettent aussi de se lancer un nouveau challenge : "Il y a des talents dans la chaîne, ça va être plutôt sympa de les voir se succéder. Et pour moi, c'est un exercice qui va être drôle puisque je vais devoir revoir ma copie chaque semaine, ils ont des manières complètement différentes d'animer."

Reste à savoir si le public sera conquis. Sandrine Quétier s'attend tout de même à quelques critiques de la part des internautes qui ne sont pas toujours tendres : "Il y a vingt ans, il y avait les six chaînes et il n'y avait pas les réseaux sociaux. Quand on est animateur, on est aimé ou détesté, c'est normal, on ne peut pas plaire à tout le monde. Je pense que s'il y a vingt ans il y avait eu cette pression des réseaux sociaux, ça aurait été compliqué à gérer pour quelqu'un qui démarre. Moi, maintenant, j'ai une vieille carcasse." Et d'ajouter : "J'arrive assez bien à prendre de la distance par rapport à certaines critiques. Ce n'est pas facile de lire certaines choses, heureusement que j'ai du recul !"