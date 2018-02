Sandrine Quétier : L'ex-star de TF1 débarque dans une série à succès !

Fin 2017, nous apprenions avec une grande surprise que Sandrine Quétier quittait TF1 après plus de dix années de bons et loyaux services afin de se consacrer à de nouveaux projets, notamment au théâtre et plus globalement dans la comédie.

Selon nos confrères de Télé Star, la star de 47 ans fera prochainement ses débuts dans la série Commissaire Magellan pour France 3. La chaîne a assuré dans la foulée que Sandrine Quétier ne tiendrait toutefois qu'un rôle de guest pour cette première apparition dans la série à succès qui fédère plus de trois millions de téléspectateurs en moyenne à chaque diffusion.

Si l'on ignore tout de l'intrigue de cet épisode qui retient toute notre attention, le tournage de celui-ci devrait débuter dans quelques jours.

Depuis l'annonce du départ de Sandrine Quétier, tout le monde se demande qui animera la prochaine saison, la neuvième, de Danse avec les stars. Récemment interrogé par nos confrères de Télé Loisirs, l'emblématique juré Chris Marques avait accepté de donner son avis sur la question : "Je n'ai jamais caché qu'il y a deux individus, qui, à mon avis, seraient géniaux pour l'émission : Christophe Beaugrand et Arthur ! Arthur a la carrure de l'animateur, du maître de cérémonie capable de prendre sur les épaules de grandes choses. Il a beaucoup d'élégance. Il serait fabuleux."

A suivre...