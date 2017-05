Sandrine Quétier pousse la chansonnette pour la bonne cause !

En plus d'être une animatrice hors pair chez TF1 avec son émission 50' Inside, Sandrine Quétier est à ses heures perdues une véritable rockeuse !

Pour ceux qui l'ignorent, la star de 45 ans chante dans un groupe de rock baptisé The Jokers qu'elle forme avec Santiago Casariego (ancien batteur de la Mano Negra et ancien membre de la saison 1 de Popstars), Thomas Courcelle et Ludovic Patsouris. Et ce samedi 21 mai 2017, à l'occasion des 25 ans de l'association ELA, ils ont mis le feux à l'Olympia de Paris.

Le regard totalement maquillé à la façon des membres du groupe Kiss mais habillée d'un jean et d'un top cette fois-ci, Sandrine Quétier a livré un show de plus d'une heure en compagnie d'autres personnalités comme le danseur Maxime Dereymez et l'actrice Tonya Kinzinger.

Une soirée organisée au profit de l'association ELA qui lutte contre les leucodystrophies –Sandrine Quétier en est un des membres d'honneur – et qui s'est déroulée face à une salle comble où se trouvaient, notamment, Maximilien (The Voice) et Frédéric Bouraly (Nos chers voisins).