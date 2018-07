Sandrine Quétier séduite par Camille Combal : "On a pris un verre ensemble"

À l'automne prochain, la 9e saison de Danse avec les stars sera diffusée sur TF1. Comme chacun sait, c'est l'ex-poulain de Cyril Hanouna, Camille Combal, qui a été choisi par la chaîne afin de remplacer Sandrine Quétier à l'animation.

Interrogée par Télé 2 semaines, l'animatrice de 47 ans qui a décidé de se lancer à 100% dans la comédie a commenté à propos de son remplaçant : "Il va être top ! Il saura apporter une touche différente et décalée. Il a énormément d'humour. On a pris un verre ensemble, je ne lui ai pas donné de conseils car il n'en a pas besoin. Il a l'habitude des directs." Et Sandrine Quétier d'assurer avec bienveillance : "J'ai hâte d'y être. Je vais regarder l'émission à la télévision et j'aimerais bien retourner sur le plateau pour retrouver l'équipe."

Le 27 juin dernier, Sandrine Quétier validait déjà à sa manière ce choix inattendu. La star avait en effet publié sur son compte Instagram un selfie sur lequel on la voyait prendre la pose souriante avec son successeur de 36 ans. "Il en pense quoi, ton frère ? @CamilleCombal", indiquait-elle en légende en référence à une célèbre séquence de feu Le Poste de surveillance de TPMP.

Concernant sa reconversion, l'animatrice a fait le point quelques mois après sa décision de quitter TF1. "J'ai été rapidement castée pour tourner dans la série Magellan, sur France 3. Ça s'est très bien passé, l'équipe m'a accueillie à bras ouverts, j'ai bénéficié de nombreux conseils. J'ai également fait un duo avec Corneille", a-t-elle rappelé avant de conclure : "Je ne suis pas fâchée avec l'animation télé mais je ne compte pas y revenir tout de suite."

