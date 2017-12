Sandrine Quétier : Ses premiers mots sur son départ de TF1

Comme l'a révélé en exclusivité Purepeople.com, Sandrine Quétier quitte TF1 après dix ans de bons et loyaux services. Un départ effectif dès le 31 décembre 2017 pour l'animatrice de Danse avec les stars ou encore 50' Inside. L'intéressée a confirmé l'information sur Twitter.

Après avoir reçu une vague de messages bienveillants, Sandrine Quétier a confié être "très touchée" avant de souhaiter de belles fêtes à ses followers. Plusieurs personnalités de la Une ont réagi à ces quelques mots sur le réseau social.

"I am gonna miss you babe. Bonne chance dans ta nouvelle vie et bonnes fêtes", lance son acolyte Nikos Aliagas. Un tendre message auquel l'animatrice qui fêtera le 30 décembre ses 47 ans a répondu, précisant que la star de TF1 lui manquera également et lui souhaitant de belles fêtes.

Si elle confirme là son départ de la chaîne, Sandrine Quétier ne quitte pas totalement Danse avec les stars pour autant. Chris Marques, juge dans le programme, a indiqué qu'elle lui manquait déjà. "Je vais venir jiver et foxtrotter avec toi sur la #tournéedals baby", a répliqué l'animatrice. Dans la foulée, elle a donné rendez-vous au danseur Maxime Dereymez sur la tournée DALS. Une dernière danse...