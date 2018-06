Sandrine Quétier valide Camille Combal à la tête de Danse avec les stars !

On apprenait le 20 juin dernier le nouveau projet ambitieux de Camille Combal. Dans quelques mois, l'ex-membre de Touche pas à mon poste (C8) débarquera en prime time sur TF1 à l'animation de Danse avec les stars ! Une décision survenue après le départ de Sandrine Quétier...

Ce 27 juin 2018, cette dernière – qui a décidé de se lancer notamment dans la comédie – a tenu à valider à sa manière ce choix inattendu. Pour ce faire, la star de 47 ans a publié sur son compte Instagram un selfie sur lequel on la voit prendre la pose souriante avec son successeur de 36 ans. "Il en pense quoi, ton frère ? @CamilleCombal", a-t-elle indiqué en légende en référence à une célèbre séquence de feu Le Poste de surveillance de TPMP.

Bien entendu, le duo a rapidement suscité de nombreuses réactions sur le réseau social. "Quelle super recrue !!!", "C'est la passation de pouvoirs ?", "Il prend ta suite dans DALS mais personne ne pourra jamais te remplacer", "Bienvenue à Camille mais tu vas vraiment nous manquer, Sandrine...", pouvait-on lire dans les commentaires.

Récemment interrogé par nos confrères de Puremédias au sujet de son arrivée sur TF1, Camille Combal avait statué avec humour : "Très franchement, quand ils m'ont appelé pour me proposer de faire Danse avec les stars, je pensais que c'était pour remplacer un danseur puisque je suis un pro du tango et du cha-cha-cha. Donc je lui dis 'OK, je danse avec quelle star ?' et là, on me dit 'Non, c'est pour animer'. J'étais doublement surpris." Et de poursuivre avec (un peu) plus de sérieux : "Ils avaient de beaux projets et des idées à moyen et long terme qui m'ont séduit. Et c'est le rêve de ma mère de visiter cette grande tour, et le mien était de rencontrer Mimie Mathy, donc ça fait d'une pierre deux coups."