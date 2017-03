Sandro (Koh-Lanta Cambodge) en couple : Sa petite amie est sublime !

À l'instar de Bastien (23 ans, patron de pizzeria), Kelly (35 ans, serveuse) ou encore Hada (31 ans, conseillère de vente), Sandro a tenté l'aventure Koh-Lanta Cambodge dans le but de se surpasser et de succéder à Benoît. Et dans cette épreuve, le beau brun de 31 ans a pu compter sur le soutien... de sa femme.

Nous sommes au regret d'annoncer à ses admiratrices qu'il n'est pas un coeur à prendre. Le membre de l'équipe jaune (les Sokka) est en effet en couple avec une charmante brune prénommée Julie comme on peut le découvrir en parcourant son compte Instagram. La jeune femme est blogueuse mode, modèle photo et pro du pole dance, si l'on en croit ses clichés sur le réseau social. De quoi en rendre plus d'un jaloux !

Pour sa part, Sandro est vendeur automobile à Bruxelles, en Belgique. Et grâce à son travail et à sa force de persuasion, il est devenu le meilleur vendeur de voitures du Benelux. Ses adversaires dans Koh-Lanta Cambodge devraient donc se méfier de sa tchatche légendaire qui pourrait bien le mener jusqu'en finale.