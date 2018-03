Santiago Cañizares annonce la mort de son fils de 5 ans, Santi, son trésor...

Légende du football espagnol, sous le maillot du Real Madrid, du FC Valence et de la sélection nationale, Santiago Cañizares, aujourd'hui âgé de 48 ans, a mis tout son pays en émoi : sur les réseaux sociaux, l'ancien gardien de but a annoncé la mort de son fils Santi, qui n'avait que 5 ans. Un choc pour ses compatriotes, qui, bouleversés par ce drame familial, lui ont massivement témoigné leur peine et leur soutien.

"Mon fils Santi est mort, a douloureusement écrit l'ex-footballeur sur Twitter vendredi 23 mars 2018. Je pense que c'est à moi de vous l'annoncer, en reconnaissance de toutes les marques de soutien et d'affection que j'ai reçues de votre part. Il est parti entouré de paix, ayant compris sa mission durant ces cinq années où il nous a accompagnés #santichampion."

Quelques heures plus tard, sur Instagram cette fois, Santiago Cañizares partageait une photo poignante, souvenir d'un instant de tendresse père-fils, joue contre joue avec Santi, et d'autres mots déchirants : "Via ce réseau, j'ai reçu des milliers de marques d'affection, pas seulement aujourd'hui. C'est pourquoi j'ai envie de partager avec vous ce trésor : c'est depuis un certain temps l'image de ma vie. Un énorme câlin. Merci, et merci."

Santi était l'un des triplés - avec Martina et India - que le champion olympique de Barcelone 1992, par ailleurs père de trois grands enfants d'un premier mariage, avait eus avec Mayte Garcia, son épouse en secondes noces depuis 2008 et également la mère de leur fille aînée, Sofia. Mayte s'est également exprimée par le biais des réseaux sociaux, disant un adieu bouleversant à son petit garçon : "Mon amour, ma vie, mon ange, merci pour tout ce que tu m'a appris et pour la paix que tu me laisses ! Je respirerai et je vivrai pour toi. Pour toujours avec moi. JE T'AIME", a-t-elle inscrit en légende d'une magnifique photo du petit bonhomme sur une plage.