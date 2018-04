Santiago Cañizares : Son adieu à son fils Santi, mort à 5 ans...

Dix jours après la mort tragique de Santi, son fils de 5 ans, qui a succombé le 23 mars après de longs mois d'un vaillant combat contre un cancer, Santiago Cañizares a repris le chemin des studios radio et retrouvé ses activités de consultant dans la très populaire émission sportive quotidienne El Larguero, sur la Cadena Ser.

"De retour au travail... Avec l'envie de voir mes collègues", a écrit le 1er avril 2018 l'ancien gardien de but du Real Madrid, du FC Valence et de l'équipe nationale d'Espagne, en légende – laconique – d'un selfie bien triste pris pendant son trajet en voiture. Encore une fois, l'ex-footballeur vainqueur de la Ligue des Champions en 1998, aujourd'hui âgé de 48 ans, a reçu le soutien massif de sa communauté de suiveurs sur les réseaux sociaux, comme tout au long du combat de son petit garçon, qu'il avait choisi de rendre public en 2017 avec sa maman, Mayte. Santi était l'un des triplés du couple, avec ses soeurs Martina et India.

Quelques jours plus tôt, le 25 mars, Cañizares révélait avec pudeur avoir dit adieu à Santi et disait son impatience de retrouver ses camarades et le volant de sa voiture de rallye, autre activité dans laquelle il s'est reconverti : "Hier, a-t-il fait savoir, nous avons eu l'opportunité de dire adieu à Santi, lors d'une cérémonie religieuse magnifique que sa mère avait organisée. À tous ceux qui sont venus, à tous ceux qui n'ont pas pu, à tous ceux qui auraient aimé venir, à tous ceux qui ont envoyé des messages via les réseaux sociaux, par SMS ou Wathsapp... À tous, merci mille fois, du fond du coeur... Parce que cela a été impressionnant de recevoir autant d'affection en même temps... C'est sûr, il le mérite. J'espère que tout cela aura servi à nous rendre beaucoup plus humains et que son héritage nous servira à résoudre bien des conflits dans nos vies. Et enfin, nous sommes conscients que tout continue et à ce titre toute la famille est prête à reprendre ses activités quotidiennes à partir de demain. (...) Merci beaucoup, il n'y a rien de ce qui est arrivé qui puisse être oublié. Un gros câlin de la part de toute ma merveilleuse famille !"