Saoirse Ronan in love : Elle a craqué pour son beau partenaire de réplique...

Elle a tout pour elle : belle et talentueuse, Saoirse Ronan est aussi une femme comblée en amour. Selon la Page Six, l'actrice irlandaise de 24 ans fréquente depuis peu le comédien écossais Jack Lowden. De quatre ans son aîné, ce dernier est notamment connu pour avoir donné la réplique à Harry Styles dans Dunkerque en 2017. Mais c'est sur le tournage de Marie Stuart, Reine d'Ecosse, dont la sortie est prévue le 27 février 2019 en France, que le beau jeune homme a rencontré sa nouvelle chérie.

D'après des témoins, Saoirse Ronan et Jack Lowden se sont affichés très complices lors de l'after-party de la première du film organisée mardi 4 décembre 2018 à New York. "Jack la suivait toute la soirée. Il l'a même suivie lorsqu'elle a été aux toilettes, l'attendant à sa sortie. Ils étaient très proches", a confié un indiscret. Une autre source indique que le duo a été joint au cours de la soirée par la mère de la comédienne, Monica. Saoirse Ronan s'est ensuite éclipsée pour retourner sur les plateaux de tournage du prochain film de Greta Gerwig, Little Women, dans lequel elle donnera la réplique à Emma Watson, Meryl Streep et Timothée Chalamet.

Ces dernières semaines, Saoirse Ronan et Jack Lowden ont aussi été aperçus lors d'un déplacement en République dominicaine, où ils ont passé des vacances. "On ne sait pas depuis combien de temps ils sont ensemble, on a tout découvert mardi lorsqu'ils passaient la soirée ensemble, mais ils sont adorables et ont l'air très heureux", a ajouté un collègue. Trop mignons !