Sara Forestier à coeur ouvert : Sa grossesse avortée, son désir de maternité...

Le destin en a voulu autrement, mais Sara Forestier aurait pu devenir maman pour la première fois il y a quelques mois. Mais la faute à une grossesse extra-utérine, elle a dû mettre de côté ce rêve de maternité. Mais qu'importe, la réalisatrice de M – aujourd'hui à l'affiche – compte se battre. Un désir qu'elle a toujours, malgré sa traumatisante expérience remontant au printemps dernier. En effet, cette grossesse extra-utérine a contraint l'actrice à quitter brutalement un tournage, celui de Bonhomme, ce même long métrage pour lequel elle aurait été virée après avoir giflé son partenaire de jeu, Nicolas Duvauchelle.

"On a retourné l'incident contre moi", assure aujourd'hui Sara Forestier, dans une interview accordée à Paris Match. Elle précise : "Ce qui a été très violent, surtout, c'est que j'ai dû quitter ce tournage parce que j'avais fait une grossesse extra-utérine avec des complications, et que si je ne me soignais pas correctement, je prenais le risque de ne plus pouvoir avoir d'enfants." Et ça, la jeune comédienne et réalisatrice n'ose l'imaginer. "Il était hors de question que je mette en danger mon désir de maternité pour un film", lâche l'intéressée dont le projet futur est bel et bien de donner la vie.

Lorsqu'on lui demande pourquoi elle n'a pas parlé à l'époque de l'incident, laissant la presse relayer l'information selon laquelle elle avait complètement vrillé, Sara Forestier répond assure qu'on l'a dissuadé de parler. "J'étais tellement fragile à ce moment-là, et j'ai entendu des choses tellement horribles... On m'a fait culpabiliser sur ma décision de quitter le plateau. Donc je suis restée dans une forme de mutisme", déclare-t-elle alors que la comédienne révélée dans L'Esquive s'est mise à pleurer. "C'est la pire expérience que j'aie vécue dans ce métier", conclut-elle.

Interview à retrouver en intégralité dans Paris Match, en kiosques à partir du 16 novembre 2017.