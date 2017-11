Sara Forestier sans maquillage : Clashée, l'actrice et réalisatrice réagit !

Dans le dernier numéro de l'émission Stupéfiant !, Sara Forestier a expliqué à Léa Salamé pourquoi elle n'avait pas souhaité être maquillée et coiffée avant son entretien. Parlant de féminité et de libre-arbitre, l'actrice et réalisatrice avait expliqué vouloir s'en prendre à cette "injonction à être sexy" imposée par la société et notamment les hommes. Ce que refuse net l'intéressée. "Il y a une injonction à être sexy, une injonction à être glamour et c'est là où tout à coup il y a une frontière avec votre sex-appeal personnel, c'est comme si quelque part on vous dépossédait d'une part de votre sexualité, comme si elle devait, d'une certaine manière, appartenir au public. (...) Mon métier ce n'est pas d'être sexy, mais de créer des émotions", avait-elle déclaré.

Des propos – et un acte fort – qui ont fait beaucoup réagir après la diffusion de ce numéro consacré aux femmes dans le cinéma. Parmi les réactions les plus commentées, celle du philosophe et ex-compagnon de Carla Bruni Raphaël Enthoven. Il a notamment déclaré que l'actrice commettait "une erreur" en pensant "ne pas être maquillée quand elle n'est pas maquillée" alors que "c'est la caméra qui maquille, pas le maquillage".

Ce qui a fait bondir Sara Forestier, laquelle, sur Twitter, s'est empressée de mettre les points sur les i. "Je n'ai jamais parlé de superficialité dans le maquillage. Ni de véracité dans le no make up. Je parlais de la notion de choix. Et d'injonction", écrit-elle, avant de s'adresser à nouveau au controversé chroniqueur d'Europe 1 : "Puisque pour vous, tout est posture, la mienne a le mérite d'avoir été choisie."