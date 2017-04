Sara Forestier virée après avoir giflé Nicolas Duvauchelle sur un plateau ?

Quand vous mettez face à face deux des plus forts tempéraments du cinéma français, il faut s'attendre à des étincelles. Mais l'équipe du film et la production de Bonhomme n'avaient pas imaginé une situation aussi chaotique.

Selon le journal Voici, Sara Forestier aurait été virée après avoir insulté et frappé son partenaire de jeu – et ce n'était bien évidemment pas dans le cadre d'une scène – avant de quitter le plateau pour ne plus jamais y remettre un pied. D'après le magazine qui cite des témoins, la scène s'est déroulée le 3 avril à Wattrelos près de Lille, devant toute l'équipe du film. Alors que tout était fin prêt pour tourner les premières séquences, Sara Forestier est arrivée en retard sur le plateau, ce qui a légèrement agacé son partenaire de jeu, Nicolas Duvauchelle, qui le lui a reproché sans ménagement.

L'actrice de 30 ans a alors tout bonnement "pété les plombs" selon Voici. "Ivre de rage, elle s'est mise à menacer Nicolas, à le traiter de tous les noms, notamment de 'déchet du cinéma français' avant de lui coller une violente gifle", rapporte le magazine. "Ça a semé la panique, on était tous hallucinés", aurait raconté un témoin au titre people. Sara Forestier ayant quitté les lieux dans la foulée, l'équipe s'est retrouvée dans l'incapacité de travailler.

À en croire Voici, "une convocation à un entretien préalable de licenciement lui a donc très vite envoyée, pour des motifs 'd'agression, menaces, injures et abandon du plateau'". Une décision qui paraît implacable et pousse la réalisatrice Marion Vernoux à devoir rapidement trouver une autre actrice – elle songerait à Mélanie Thierry ou Ana Girardot, croit savoir Voici.

Sara Forestier, qui avait déjà tourné avec Nicolas Duvauchelle dans Hell (2005), est connue pour son "sacré caractère" et pour être une actrice avec qui il "n'est pas toujours facile de bosser". "Mais si elle réagit comme ça, c'est qu'au fond elle est très fragile", rapporte un membre de l'équipe qui la connaît bien selon l'hebdomadaire. Bonhomme raconte l'histoire de Piotr et Marie, un jeune couple de banlieue dont la vie va être bouleversée à la suite d'un accident de voiture.