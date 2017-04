Sara Forestier virée après avoir giflé un acteur : Sa remplaçante connue

Le 14 avril, le magazine Voici révélait des coulisses de tournage pour le moins choquantes. Selon eux, l'actrice Sara Forestier avait été virée du projet Bonhomme pour avoir insulté et giflé son partenaire de jeu Nicolas Duvauchelle, avant de quitter le plateau sans jamais y revenir. Un pétage de plombs qui a coûté à la sanguine comédienne d'être licenciée sans attendre. À l'époque, le titre disait ne pas connaître l'identité de celle qui remplacerait l'actrice césarisée du Nom des gens. Mélanie Thierry et Ana Girardot étaient pressenties. Pourtant, en fouillant un peu, la réponse se trouvait sur Instagram et c'est la remplaçante de Sara Forestier qui l'a elle-même donnée... Neuf jours avant que Voici ne révèle son scoop et le coup de sang de Sara.

Le 5 avril, Ana Girardot postait ainsi une photo d'elle en noir et blanc, avec le scénario de Bonhomme dans les bras. "Nouveau projet", écrivait la jeune comédienne, extatique à l'idée de tourner sous la direction de Marion Vernoux (à qui on doit le joli Et ta soeur). Le film raconte l'histoire de Piotr et Marie, un jeune couple de banlieue dont la vie va être bouleversée à la suite d'un accident de voiture.

Ana Girardot, 28 ans, a pourtant un programme chargé. Elle sera en octobre prochain à l'affiche de Knock, aux côtés d'Omar Sy, puis face à Laura et Clara Laperrousaz dans Soleil battant. Avant cela, elle sera le 14 juin dans Ce qui nous lie, le nouveau long métrage de Cédric Klapisch avec Pio Marmaï, François Civil et la belle Maria Valverde.