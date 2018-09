Sara Giraudeau amoureuse de Simon Hubert : "Entre nous, ce n'est pas passionnel"

Alors qu'elle jouait les jurées pour l'édition 2018 du Festival de Deauville, Sara Giraudeau a accordé une nouvelle interview au Paris Match de ce 12 septembre 2018. L'occasion pour l'actrice de 33 ans d'évoquer sa vie de famille avec le père de ses deux filles, Simon Hubert.

La comédienne de 33 ans a rencontré son compagnon acteur et réalisateur, il y a maintenant dix ans, au théâtre : "Pas de coup de foudre. Mais le développement d'un amour très serein, confie celle qui a vu ses célèbres parents se séparer lorsqu'elle n'avait que 6 ans. Entre nous, ce n'est pas passionnel, c'est fusionnel." L'espionne du Bureau des légendes (sur Canal+) explique alors : "Le coup de foudre, c'est dangereux. La passion n'est pas l'amour."

Que demande le peuple ?

Si tout semble bien aller du côté de sa vie professionnelle, avec un César du meilleur second rôle remporté il y a quelques mois, la fille d'Anny Duperey et Bernard Giraudeau (décédé en 2010) est également épanouie à la maison, avec ses filles Mona (7 ans) et Bonnie (2 ans), et leur père qui ne manque pas de qualités : "Super papa, super mari, super cuisinier... Que demande le peuple ?"